اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ضبط 465 كجم لحوم ودواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها بطنطا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 06:19 م
ضبط 465 كجم لحوم ودواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها بطنطا لحوم ودواجن - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 465 كيلو لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة طنطا.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم لإحكام الرقابة على السلع الغذائية المعروضة للجمهور والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت مفتشي إدارة الرقابة التموينية وتم استهداف أحد المطاعم الشهيرة بطنطا، والتحفظ على 465 كيلو لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

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