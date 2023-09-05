ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الماشية بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة صغار الماشية بأسلوب "المغافلة" من الأراضى الزراعية متخذين من دائرة مركز شرطة المحمودية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين (سيارة "ملاكى"- دراجة نارية – مركبة "توك توك").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – وعدد من الطلقات لذات العيار- سيارة "ملاكى" - دراجة نارية – مركبة "توك توك") المستخدمين فـى إرتكاب وقائع السرقة، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) وقائع بدائرة المركز كما أرشدوا عن المسروقات (9 رؤوس ماشية – 4 رؤوس أغنام).