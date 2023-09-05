ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت غير المرخصة بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخصين بالبحيرة لإدارتهما منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتوزيع خدمات الإنترنت "بدون ترخيص" على المشتركين نظير مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.