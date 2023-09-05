صورة اليوم.. المراكب الشراعية بهجة وسحر خاص وقت الغروب فى نهر النيل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم المراكب الشراعية فى نهر النيل ب مدينة الأقصر ، سحر خاص للسائحين من حول العالم والأهالى أيضاً بالاستجمام والتجول فى رحلات مبهجة بقلب النيل العظيم، حيث تعتبر أبرز مواعيد الخروج فى تلك الرحلات وقت غروب الشمس، والتى تكون المشاهد فيها مميزة وساحرة للجميع مع تحرك الشمس غرباً.

وحصل "اليوم السابع" على صورة مميزة لمرور المراكب الشراعية فى نهر النيل مع وقت غروب الشمس بمشهد مميز للغاية، حيث يتهافت السياح الأجانب القادمين من حول العالم لزيارة الأقصر بسحر وجمال نهر النيل، ويطلبون من جميع المرشدين، أن ينظمون لهم رحلات فى نهر النيل بالمراكب الشراعية والنهرية في قلب نهر النيل الذي يحملهم بصورة يومية من البر الشرقى إلى الغربى والعكس لزيارة المئات من المعابد والمقابر والأديرة الفرعونية التي تتراص في مختلف أنحاء المدينة راسخة منذ آلاف السنين.

وتعتبر المراكب النهرية الشراعية وسيلة ترفيهية مميزة تقوم بمهمتين على ضفاف نهر النيل بمحافظة الأقصر، المهمة الأولى تتمثل فى نقل المواطنين والسائحين من البر الشرقي إلى الغربي والعكس، وذلك لكون البر الغربى يضم مدينة بالكامل يقطن فيها أكثر من 100 ألف مواطن وهى مدينة القرنة بكافة قراها ونجوعها، والمهمة الثانية التى يتلهف إليها كافة السائحين الأجانب والمصريين بأسعار متنوعة وهى الجولات السياحية فى نهر النيل، وتتراوح ما بين 50 جنيها لـ250 جنيه مع اختلاف جنسية الركاب فالمصريين تصل الرحلة لهم من 50 جنيهاً حتى 100 جنيهاً حسب المدة الزمنية التي تصل لساعة كاملة من السحر والجمال بنهر النيل، أما السائحين الأجانب فتبلغ تكلفة الجولة النيلية ما بين 100 لـ250 جنيهاً.