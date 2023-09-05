وأضافت القناة، التي أوردت النبأ طبقاً لما قالت إنها معلومات من داخل الولايات المتحدة، أن الهدف من اللقاء سيكون "مناقشة الإمدادات المحتملة للأسلحة للحرب في أوكرانيا مع فلاديمير بوتين".



وبحسب ما ورد سيسافر الرئيس الكوري الشمالي من بيونج يانج، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ في روسيا.