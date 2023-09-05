اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

سقوط عامل إثر اختلال توازنه من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:03 ص
سقوط عامل إثر اختلال توازنه من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط عامل من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل اختل توازنه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة عامل

سقوط من عقار

مدينة أكتوبر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة