سقوط عامل إثر اختلال توازنه من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل اختل توازنه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.