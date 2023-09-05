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"زبد البحر" ليلاً ونهاراً على شاطئ محافظة بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:39 م
"زبد البحر" ليلاً ونهاراً على شاطئ محافظة بورسعيد.. صور زبد البحر
بورسعيد - محمد عزام

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ظهر "زبد البحر" أو "ريم البحر"، ليلاً ونهاراً على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة بورسعيد، في ظاهرة طبيعية سنوية يشهدها الساحل كل عام. 
 
وشهد شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، خروج ريم أو زبد البحر، والذي يُعد ظاهرة من تدبير الله لتنظيف البحر، وتحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد بين ما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً، ولكنها تمتد أحياناً لمسافات طويلة.
 
وأكد طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ السابق، أن "زبد البحر" ظاهرة ربانية تظهر بالساحل، وغير ضار نهائيا بالمصطافين ولا يؤثر على السياحة أو الصيد. 
 
وأشار مدير إدارة الشاطئ السابق، إلى أنها ظاهرة تحدث كل عام على شاطئ بورسعيد ولكن بنسب أقل عكس هذه المرة، فالنسبة مرتفعة وملحوظة على طول ساحل بورسعيد.
 
 
البحر ببورسعيد عصرا
البحر ببورسعيد عصرا

البحر عصرا
البحر عصرا

الريم يخرج من مياه البحر
الريم يخرج من مياه البحر

الزبد بالبحر نهارا
الزبد بالبحر نهارا

جانب من البحر ليلل
جانب من البحر ليلل

ريم البحر ليلا
ريم البحر ليلا

زيد البحر
زيد البحر

 


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