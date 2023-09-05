اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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روسيا تمدد خفض صادرات النفط حتى نهاية العام

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:34 م
روسيا تمدد خفض صادرات النفط حتى نهاية العام محطة نفط - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم، حتى نهاية العام الجاري.

وقال نوفاك -وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم- إن حجم التخفيض الطوعي لإنتاج الذهب الأسود في روسيا سيتم النظر فيه بشكل شهري وتقديره بناء على الوضع في السوق العالمية.

وكان قد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق أن بلاده اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

وكانت روسيا قد تعهدت بكبح صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، ثم أعلنت تقليص القيود إلى 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.

 


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النفط الروسي

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