روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابى جديد بالمسيرات على القرم

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف شن هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في جمهورية القرم الروسية" مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرة فوق القرم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاع الجوي دمر - أمس - طائرة بدون طيار فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.