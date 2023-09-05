اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابى جديد بالمسيرات على القرم

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:05 م
روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابى جديد بالمسيرات على القرم الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، هجوم إرهابي جديد بالمسيرات على جمهورية القرم.

 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف شن هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في جمهورية القرم الروسية" مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرة فوق القرم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاع الجوي دمر - أمس - طائرة بدون طيار فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

 


روسيا

القرم

مسيرات

الدفاعات الجوية الروسية



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