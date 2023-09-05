رفع الراية الصفراء لارتفاع الأمواج بشواطئ العجمى غرب الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، عدم استقرار حالة البحر اليوم، وتم رفع الراية الصفراء على شواطئ العجمى غرب الإسكندرية، مع تحذيرات من ارتفاع الأمواج، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى.

فيما تم رفع الراية الخضراء على الشواطئ الشرقية ، وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الامواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى، اسحاق حلمى، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.