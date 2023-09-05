رئيس قضايا الدولة يستقبل المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب أحمد إسماعيل

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بمبني الهيئة بالمهندسين.

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين بما يحقق الصالح العام في مجال تطوير وتدريب ورفع كفاءة مستشاري الهيئة في العمل.

حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار عبد العال جرنة رئيس ادارة التفتيش الفني. والمستشار محمد حسن الأمين العام. والمستشارهاني محمد على رئيس المكتب الفني. والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد ، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

والمستشارة يمنى رضا بدير مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري واعضاء الهيئة، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها



مستشارى قضايا الدولة ومدير الاكاديمية



المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب فى مقر هيئة قضايا الدولة