رئيس جهاز حماية المنافسة: رصدنا فروقا فى أسعار الزي المدرسي بالمدارس

ماجد تمراز

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن يحق لولي الأمر الشراء من المنفذ المناسب له، وتم إصدار 4 مخالفات لـ 4 مدارس مختلفة، في هذا الشأن، وتم إجراء استبيان لأكثر من 280 مدرسة في القاهرة والجيزة، وهناك ممارسات احتكارية.

الفارق السعري للزي المدرسي ما بين سعره في المدرسة وخارجها يصل لأكثر من 40% ، وتم إصدار ارشادات لكافة المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعهم تحت طائلة القانون، مضيفًا:" نناشد أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا حال إجبارهم على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد".

وواصل قائلًا:"رصدنا فروق سعرية في بيع الزي المدرسي بعدد من المدارس".