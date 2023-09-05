دفاع عبد المنعم صبرى قبل النطق بالحكم: صديق الفنان المخطط لعملية النصب

كتب سليم على

ساعات وتسدل محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية اتهام 10 أشخاص بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه، قيمة شقة يملكها الفنان.

وقال طلعت الشريف، محامى الفنان عبد المنعم صبرى، إن أحد المتهمين صديق شخصى للفنان عبد المنعم صبرى منذ 15 سنة، يدعى "ع،ط" كاتب ومؤلف وهو الوسيط بين الفنان عبد المنعم والمتهمين.

وأضاف الشريف، أن الفنان عبد المنعم صبرى، بحكم الصداقه التى تجمعهما، طلب منه أن يوفر مشترى للشقة، فاستغل المتهم علاقة الصداقة والثقة بينهما، وخطط لعملية النصب.

كانت المحكمة حجزت ، جلسة اليوم للنطق بالحكم على 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

وطالب طلعت الشريف محامى الفنان صبرى عبد المنعم ، الانضمام إلى النيابة العامة في توقيع اقصى العقوبة على المتهمين، وذلك بعد الادعاء المدنى بمبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكشف الشريف عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.