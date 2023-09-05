

وأضاف رودنكو -في تصريحات أوردتها وكالة تاس: "لقد كانت علاقاتنا مع الصين ثابتة لفترة طويلة جدًا، لعدة عقود. ما يحدث في علاقاتنا مع الصين الآن هو على الأرجح الفترة التي وصلت فيها إلى أعلى نقطة في تاريخ العلاقات الروسية الصينية والسوفياتية الصينية".



كما أشار رودينكو إلى التطور السريع للتعاون مع الهند، قائلا: "في العام الماضي أصبحت إمداداتنا من موارد الطاقة إلى الهند فعليا العامل الرئيسي لاستقلال الهند في مجال الطاقة".



وأضاف: "أصدقاؤنا الهنود يعتزمون مواصلة التعاون النشط معنا في مجالات النفط والغذاء والعديد من القضايا الأخرى".



وبالإضافة إلى ذلك، قال الدبلوماسي الكبير إن روسيا تسعى دائمًا إلى تطوير العلاقات مع آسيا كهدف استراتيجي لها، وليس سعيًا وراء بعض الحلول المؤقتة.