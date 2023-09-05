اليوم السابع
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خطوات التحاق العامل الأجنبى بخدمة صاحب العمل بالقطاع الخاص

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:00 ص
خطوات التحاق العامل الأجنبى بخدمة صاحب العمل بالقطاع الخاص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القانون ألزم صاحب العمل بالتأمين على العمالة الأجنبية لديه طالما الأجنبي خاضع لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
 
خطوات الخدمة
ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي بأن قدم العامل يقدم باستمارة "س1 " من أصل وصورتين يدوياً أو عن طريق البريد المسجل "مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة إن أمكن " خلال 3 أشهر من التحاقه بالعمل بالمنشأة.
 
وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادرة برقم 2437 لسنة 2021، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون.
 
ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قـد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها من تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.
 
ووفقا للمادة، على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازا للتأمين الاجتماعى لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
 
ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف إلكتروني يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة، وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية لديه.

التأمينات

التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل

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شروط عمل العامل الاجنبى



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