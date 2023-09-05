حصول مسجدين بالمحلة وزفتى على شهادة ضمان الجودة والاعتماد فى المجال الدعوى

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن وزارة الاوقاف منحت مسجدين بمركزى المحلة وزفتى، شهادة ضمان الجودة والاعتماد فى المجال الدعوى من الدرجة الأولى الفئة (أ) ضمن المساجد الجديدة التى اعتمدها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والتى حصلت على هذه الشهادة.

وأشار محافظ الغربية أن المسجدين هما مسجد أولاد الزبير والذى يطلق عليه أهالى مدينة زفتى "المسجد الكبير"، ويُعد أحد أكبر وأهم المساجد على مستوى مركز زفتى، من حيث التاريخ والمساحة، كما حصل مسجد الشيخ سلمان بمركز المحلة الكبرى على شهادة الجودة والاعتماد فى المجال الدعوى من الدرجة الأولى.

يذكر أن هذه الشهادة تأخذ فى عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوى، حيث تتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التى تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التى وصلت إليه.

كما تقوم لجنة ضمان جودة الدعوة فى وزارة الأوقاف بتقييم الأثر الدعوى لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأى، فضلا عن تقييم الأداء الدعوى للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيرى ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائى والمعمارى للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.