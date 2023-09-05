حارس عقار متهم بالتنقيب عن الآثار: طمعت في الكنز والسكان كشفوني

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف حارس عقار متهم بالتنقيب عن الآثار في الهرم، بصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر أنه استغل عمله كحارس عقار في منطقة حدائق الأهرام، وبدأ في الحفر والتنقيب، حتى اكتشف السكان جريمته، وأبلغوا قسم الشرطة.

أضاف المتهم أن أحد الأشخاص أوهمه بوجود كنز أثري فرعوني أسفل العقار، خاصة أن منطقة حدائق الأهرام قريبة من المنطقة الأثرية بالهرم، وأنه كان يطمع في الثراء من خلال الحصول عليه وبيعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على مكان الحفر بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من سكان العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.