تنسيق طلاب الدور الثانى.. تطبيق التوزيع الجغرافى عند الترشح للكليات والمعاهد

كتب محمد صبحى

أكد مكتب التنسيق أنه سيتم تطبيق جميع قواعد التنسيق على طلاب تنسيق الدور الثانى بالثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى والمعمول بها فى تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق مثل قواعد التوزيع الجغرافى.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى من خلال معامل التنسيق الموجودة على مستوى الجامعات الحكومية وأيضا إتاحة تسجيل الرغبات عبر الحاسب الآلى الشخصى وسيكون متاح ذلك على مدار الـ 24 ساعة.

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، قد أكد أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى إلا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب فى المدارس.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن شهادة الثانوية العامة بها الرقم السرى الذى يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على الموقع وتدوينها.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/طالبة بنسبة 89.04%.