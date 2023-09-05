اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:07 ص
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تعرف على قائمة أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى كينيا في 2022

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:00 ص
تعرف على قائمة أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى كينيا في 2022 صادرات ارشيف
كتب مدحت عادل

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حقق التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2022 لتسجل 663.6 مليون دولار، مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%. 
 
ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022 وجاءت وفقا لما يلي:
 
1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار.
 
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار.
 
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار.
 
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار.
 
5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار.
 
6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار.
 
7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار.
 
8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
 
9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار.
 
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
 
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل  255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.

الإحصاء

جهاز الإحصاء

التبادل التجاري

مصر وكينيا



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