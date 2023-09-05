اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 04:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 04:00 ص
تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية سياحة أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها في السطور التالية.. 
 
• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بصفة عرضية.
• استخراج ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• إضافة نشاط ترفيهي أو خدمي ملحق بالمحل السياحي (مطعم / كافتيريا).
• تجديد ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• تعديل بيانات ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• إعادة فتح محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• إيقاف مؤقت لنشاط محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• التنازل عن ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• إخطار بوفاة المُرخص له.
• استخراج ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• تجديد ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
• نقل ترخيص مدير/ مشرف من محل سياحي (مطعم / كافيتريا) إلى محل أخر.
• طلب إلغاء ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).
 

السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

تراخيص السياحة

خطط النهوض بالسياحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة