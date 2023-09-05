تطوير وتجميل مدخل الإسماعيلية بالتزامن مع انطلاق المهرجان الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام بتطوير وتجميل مدخل الإسماعيلية بطريق أم كلثوم، بداية من الكوبري العلوي بنفيشة ووصولًا لمستشفى الحميات بطول 5 كيلومترات، وذلك من خلال رفع المخلفات والإشغالات وقص الأشجار، بالإضافة إلى دهان البلدورات، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

كما قامت الوحدة المحلية أيضًا برفع كفاءة وتطوير وتجميل مدخل ومخرج منطقة سوق الثلاثاء، بقرية نفيشة هذا إلى جانب تمهيد الطريق وتنظيفه وتنسيقه؛ من أجل تنظيم الشكل الحضاري للسوق.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتجميل ورفع المخلفات التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية بتطوير ورفع كفاءة الأسواق العشوائية وتجميلها وتطويرها بكافة أنحاء المحافظة وخاصة القرى؛ حرصًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.