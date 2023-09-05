تخلص من التوتر والقلق والإجهاد بـ 4 نصائح

فاطمة ياسر

الإجهاد والتوتر والقلق عوارض نشعر بها في حياتنا، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التى تساعد بشكل كبير في التخلص منها، وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "today".

التنفس

التنفس هو تمرين جيد لتقليل التوتر ولا يتطلب الكثير من التدريب للبدء في استخدامه.

قم به لمدة ثلاث دقائق يوميًا، وخذ نفسًا عميقًا وكرر ذلك ولاحظ كيف يصبح أنفاسك أعمق.

تجنب هاتف المحمول بضع الوقت

عند تجنبك للهاتف المحمول لوقت محدد يوميًا، يمكنك ذلك من إنشاء مساحة ذهنية للتركيز على نفسك وما تشعر به، واغمض عينيك وحوّل أفكارك نحو شيء تشعر بالامتنان له.

يمكنك استخدم أحد التطبيقات لمساعدتك على تعلم التأمل

هناك العديد من تطبيقات التأمل المجانية التي يمكن أن تساعدك على قضاء الدقائق الخمس التى تحتاجها للاسترخاء، ابحث عنها لأنها تساعدك في التعامل مع أي مشاعر قد تشعر بها، كما تشير الأبحاث إلى أن التأمل يمكن أن يساعد في تخفيف القلق والاكتئاب.

استمع إلى أغنية مريحة ومفضلة لك

العلاج بالموسيقى أيضًا وسيلة رائعة للاسترخاء أينما كنت، لأنها تعمل على تشغيل مناطق أخرى من الدماغ، والأنظمة الحركية، ومراكز التحفيز وتنظيم العاطفة، ففي الواقع، تظهر الأبحاث أن الموسيقى يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات المرتبطة بالتوتر والاكتئاب الخفيف والقلق.