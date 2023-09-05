تحرير 66 محضرا تموينيا وضبط سلع غذائية بدون فواتير فى 3 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.



ففي مركز أبوقرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز، إنه تم تحرير 49 محضرا تموينيا مخالفا تنوع بين ( نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن الأسعار) ، وذلك خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل دائرة المركز.



وفي مركز سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 12 محضرا تموينيا على الأسواق والمحال التجارية بقري ( طحا الأعمدة – بني خالد - قرية العزيمة 4 )، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة حيث تنوعت المخالفات ما بين ( تجار تموينيين- ضبط سلع بدون فواتير - ذبح خارج السلخانة) ، كما تم مصادرة 2 طن و 250 كجم من الملح بدون فواتير.



كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، من تحرير 5 محاضر تموينية للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بقرية تل بنى عمران تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.