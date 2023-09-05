اليوم السابع
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بوتين وكيم يجتمعان لتعزيز التعاون العسكرى.. والبيت الأبيض يحذر من التبعات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:33 ص
بوتين وكيم يجتمعان لتعزيز التعاون العسكرى.. والبيت الأبيض يحذر من التبعات بوتين وكيم جونج اون
كتبت نهال أبو السعود

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يهدف اللقاء المرتقب بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية والاقتصادية.

وفقا لصحيفة الجارديان، تتناول المباحثات بين الطرفين إمدادات السلاح من كوريا الشمالية لروسيا لاستخدامها في الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية.

سيزور الرئيس الكوري الشمالي الذي نادرا ما يغادر العاصمة بيونج يانج روسيا خلال الشهر الجاري مستقلا قطارا حربيا، والاجتماع هو الأول من نوعه منذ عام 2019 حيث التقى الزعيمان الساعيان لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية لمواجهة مساعي الدول الغربية لعزل روسيا وكوريا الشمالية عن الساحة الدولية بسبب حرب أوكرانيا وبرنامج كوريا الشمالية النووي.

فى الوقت نفسه تسعى كوريا الشمالية للحصول على مساعدات غذائية من روسيا في ظل النقص في الغذاء داخل البلاد.

كما تأتى زيارة رئيس كوريا الشمالية في وقت تزداد فيها التوقعات حول اقتراح سوف تطرحه موسكو لمشاركة كوريا الشمالية في مناورات بحرية مشتركة تضم الصين وروسيا.

ويضيف المقال أن الزيارة المرتقبة لزعيم كوريا الشمالية لروسيا تأتي في وقت تزداد فيها التوقعات حول اقتراح سوف تطرحه موسكو لمشاركة كوريا الشمالية في مناورات بحرية مشتركة تضم الصين وروسيا.

على الجانب الآخر في البيت الأبيض، أعربت الإدارة الامريكية عن قلقها بشان التقدم الذي تحرزه مباحثات امداد السلاح بين كوريا الشمالية وروسيا.

يذكر أن كل من الولايات المتحدة و بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية أعلنوا أنه إذا تم الوصول لاتفاق عن توريدات سلاح بين روسيا وكوريا الشمالية يعد انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.


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