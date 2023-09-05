المكسيك: مقتل 4 أشخاص فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد من مشاة البحرية

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات وقعت أثناء عملية تتعلق بالتحقيق في واقعة اختطاف، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص قتلوا بينما عثرت السلطات على أسلحة وأجهزة راديو كما أنه لم يصب أي من أفراد مشاة البحرية.

ومن جانبها، أكدت البحرية المكسيكية تواجد أفرادها خلال هذه العملية ولكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، بدورها قالت القنصلية الأمريكية في "ماتاموروس" يوم أمس (الإثنين) إن موظفيها يتواجدون في ملجأ كل في مكانه على حسب قولها بسبب أعمال عنف مسلح في المدينة.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مدينة "ماتاموروس" الواقعة على الحدود مع ولاية "تكساس" الأمريكية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات.