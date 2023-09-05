وقدم الوزير السيراليوني، الشكر للمغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن.

وأضاف موسى كابا، في تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات التي جرت مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.