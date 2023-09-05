المشدد 6 سنوات لجزار لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جزار بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.

احالت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق القضية رقم 978 لسنة 2023 جنايات الدقي، للمحاكمة الجنائية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "ح .ع"، 25 سنة، جزار، يوم 26 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا الهيروين، والميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ناري "طبنجه"، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 235 كيسا بلاستيكيا يحتوي على كمية من مادة بيضاء اللون لجوهر مخدر، وكذا عثر معه على سلاح ناري "طبنجة" ومبلغ مالي.

وبمواجهته اقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.