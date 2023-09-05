المرور تحرر 94 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (94234) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (20578) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1306 مخالفات سير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية ، و17 مخالفة موقف عشوائى، و1905 مخالفات تحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و24 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.