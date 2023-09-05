المجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين يتفقان على تعزيز العمل المشترك

إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة

الدكتور مايا مرسي: ملف تمكين المرأة المهنية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة

تنظيم فعالية مشتركة مع المنتدى لمناقشة إنجازات وتحديات التمكين بالتزامن مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

إعداد أوراق عمل لتنظيم حصول المشروعات المملوكة لسيدات على حصة عادلة من مشتريات الحكومة أو القطاع الخاص

إطلاق أول مبادرة من نوعها خاصة لمساعدة الفتيات حديثي التخرج على التخطيط للمستقبل المهنى والوظيفى وريادة الأعمال

الاتفاق على استمرار إنتاج برنامج "EGYPT TALK" وبرنامج "2Minutes with A Queen" لتقديم المزيد من القدوات النسائية

الإعلامية دينا عبد الفتاح: مستمرون في التعاون مع المجلس القومى للمرأة لإيصال جهود تمكين المرأة المهنية لجميع القطاعات وكافة الشرائح الوظيفية

اجتمعت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة مع الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، وذلك لمناقشة ما تم إحرازه من تقدم في ملفات التعاون القائمة واستعراض استراتيجية التعاون المستقبلى بين المجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً فى العديد من القضايا المشروعات المشتركة بين الجانبين خاصةً المشروعات المتعلقة بتمكين المرأة وتنويع قاعدة التمكين الوظيفي من خلال ضم قطاعات جديدة، بالإضافة إلى تضمين شرائح عمرية ومهنية مختلفة ضمن المشروعات المستقبلية بين المجلس والمنتدى.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة إن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدةً أن ذلك لم يكن ليتم إلا فى ظل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى، مشيرةً إلى أن مكتسبات المرأة المصرية خلال العقد الأخير تفوق ما حصلت عليه من حقوق فى كل العصور السابقة.

وثمنت رئيس المجلس القومى للمرأة الدور الفعال الذي يقوم به منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً فى دعم عملية التمكين المهنى والوظيفى، وذلك من خلال دوره الرائد فى إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات والدورات التدريبية التي ساهمت بدورها في تطوير دور المرأة المهنية فى مصر وصقل قدراتها لتولى المناصب القيادية ودعم مشاركتها الفاعلة فى مجالس الإدارة وتهيئة مناخ وظيفي آمن خالى من التحرش والتمييز على أساس الجنس، إلى جانب دور المنتدى في تطوير المهارات الوظيفية القيادية من خلال الدورات التدريبية التي قام بها المنتدى بالتعاون مع المعهد المصرفي ومعهد التخطيط القومى، إضافة إلى جهود منتدى الخمسين فى تمكين المرأة في المحافظات المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على استمرار التعاون المشترك والتنسيق الكامل بين المجلس ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً لإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الجديدة التي من شأنها تقديم المزيد من الدعم التقنى والمهنى والتشريعي بما يساهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها قالت الإعلامية دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن مصر شهدت تحولاً جذرياً وغير مسبوق فى ملف تمكين المرأة على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، مشيرةً إلى أن منتدى الخمسين قام خلال الفترة الماضية بدور فاعل في دعم التمكين الوظيفي للمرأة المهنية والقيادية وهو ما أثمر عن وصول قاعدة عضواته إلى نحو 500 سيدة قيادية يُمثلن 27 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً وهو ما جعل من المنتدى بيت الخبرة الأول من نوعه فى مصر الذى يقدم كافة خدمات الدعم اللازم للتمكين الوظيفي للمرأة بجانب التأهيل لتولى المناصب القيادية.

وأشادت رئيس منتدى الخمسين بالدور الفاعل للمجلس القومى للمرأة وقدرة المجلس خلال الفترة الماضية للعمل على ملفات وقضايا جديدة وأكثر تطوراً فيما يخص ملف التمكين حيث قام المجلس بالعمل على محاور متوازية ومتعددة لتقديم الدعم والخدمات لكافة الشرائح والقطاعات الخاصة بالمرأة سواء المرأة القيادية أو المرأة العاملة والمرأة المعيلة، إضافة إلى الاهتمام غير المسبوق بالمرأة فى المحافظات والمناطق النائية،

ونوهت عبدالفتاح إلى استمرار المنتدى فى التعاون مع المجلس القومى للمرأة لإيصال جهود تمكين المرأة المهنية لجميع القطاعات وكافة الشرائح الوظيفية.

وكشفت رئيس منتدى الخمسين عن العديد من المشروعات التى سوف ينفذها المنتدى بالتعاون والتنسيق الكامل مع المجلس القومى للمرأة ومنها الاتفاق على البدء فى تنظيم فعاليات مشتركة لإعداد أوراق عمل تستهدف تعديل تشريعى يضمن مشاركة المشروعات الخاصة بالمرأة بحصة فى ملف المشتريات سواء الحكومية أو مشتريات القطاع الخاص بهدف إشراك المرأة كمورد رئيسي للمشتريات و يضمن حصولها على فرص متكافئة في هذا المجال بما يدعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتشجيعهن على إقامة المشروعات الخاصة بهن.

كما تم الاتفاق بين المجلس القومى للمرأة والمنتدى على إطلاق فعالية كبيرة بالتزامن مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك لاستعراض نجاحات التمكين للمراة المصرية خلال الفترة الماضية وعرض المقترحات اللازمة لوصول ثمار التمكين لكافة الشرائح والقطاعات.

وأكدت عبدالفتاح أنه تم الاتفاق على استمرار الإنتاج المشترك بين المجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً لبرنامج " EGYPT TALK"، وبرنامج 2Minutes with A Queen “ وذلك بهدف إظهار نجاحات المرأة المهنية والقيادية فى مجالات أوسع، بالإضافة إلى تناول البرامج المزيد من التنوع القطاعي والجغرافي ومستويات مختلفة من درجات القيادة المهنية للسيدات المختارات للظهور فى تلك البرامج.

ونوهت رئيس منتدى الخمسين إلى أن المنتدى سوف يقوم بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة خلال الفترة المقبلة بإطلاق أول مبادرة من نوعها خاصة برسم المستقبل المهنى للفتيات حديثى التخرج، وذلك عبر تنظيم العديد من الحملات التوعوية والإرشادية والتدريبية التي من شأنها مساعدة الفتيات على التأهل لدخول سوق العمل ورسم خريطة مهنية خاصة بهن وطرق صياغة خريطة مهنية ووضع أهداف محددة والسعي إلى تحقيقها.

وجدير بالذكر أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً قام منذ تأسيسه بجهود كبيرة على محاور متعددة، تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات دولية وكيانات خاصة، عقد خلالها المنتدى شراكات مبادرات متعددة داعمة لتمكين المرأة بالمناصب القيادية بالعمل العام والخاص، كما شارك فى صياغة التشريعات الضامنة لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة، وساهم في إرساء السياسات الحامية لها من أي اعتداء نفسي يحول بينها وبين طموحها الوظيفي، ومناهضة جميع أشكال التمييز القائم على النوع، وضمان تمثيلها بمجالس الإدارات، بالإضافة مساهمة المنتدى الفاعلة في توسيع و شمول عملية تمكين المرأة بالمحافظات والأقاليم.

كما قام المنتدى بالعديد من المبادرات التي تعتبر الأولى من نوعها والخاصة بصياغة وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية التي تدعم تطوير مهارات المرأة المهنية للمرأة في مجالات العمل والحياة، ورفع مستوى الأداء المهني والوظيفي، وتأهيل كوادر الصف الثاني من السيدات لتولي المهام القيادية، وإرساء مفاهيم وأسس العمل وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة، وضم المفاهيم البيئية والعمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر ضمن أولويات العمل النسائي، وغير ذلك من البرامج التدريبية التي نفذها المنتدى بالتعاون مع أفضل الخبراء والاستشاريين فى التدريب والاستشارات الفنية والتقنية في مجالات متعددة.



الإعلامية دينا عبدالفتاح