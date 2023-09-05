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المؤتمر العالمى للصحة والسكان ينطلق بعد قليل برعاية الرئيس السيسى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:32 ص
المؤتمر العالمى للصحة والسكان ينطلق بعد قليل برعاية الرئيس السيسى المؤتمر العالمى السكان والصحة والتنمية
كتب محمد عبد العظيم

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تبدأ بعد قليل، فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، خلال الفترة من  5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة.

يأتى المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

 


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