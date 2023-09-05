اليوم السابع
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الكشف على 686 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية لقرية الترامسة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:32 ص
الكشف على 686 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية لقرية الترامسة جانب من القافلة
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم  قافلة طبية بشرية لقرية الترامسة بقنا.

وأوضح عكاوي، أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 686 حالة، جاءت كالتالي 135 حالة جهاز هضمي، 137 رمد، 89 جلدية، 57 أنف وأذن وحنجرة، 128 حالة عظام، 110 حالة أطفال، 27 نساء وتوليد، بالإضافة لبحث 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن  متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج ضمن القافلة لأهالي القرية.


جنوب الوادي

قافلة طبية

قرية الترامسة

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