الصين تعلق الدراسة ورحلات 515 قطارا بعد وصول إعصار هايكوى شرق وجنوب البلاد

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه وفقا لمقر السيطرة على الفيضانات والجفاف والأعاصير في قوانغدونغ، تم الانتهاء من مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية شرق مدينة هويتشو في المقاطعة، كما تم إغلاق جميع المواقع الساحلية وعددها 25 موقعا، تم تعليق رحلات 515 قطارًا في قوانغدونغ و23 طريقًا بحريًا للركاب شرق هويتشو بسبب الفيضانات والأعاصير كما تم تعليق الدراسة في مدينتي شانتو وتشاوتشو.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المحلية في الصين، فقدان خمسة أشخاص جراء سقوط سيارة إطفاء في نهر جنوب شرقي البلاد، بعد أن جرفتها مياه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار"هايكوي" الذي ضرب البر الرئيسي خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن سيارة الإطفاء التي انجرفت إلى نهر في مقاطعة "يونج تاي" في محافظة "فوجيان" كانت تقل طاقما مكونا من تسعة أفراد، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يبذلون كل ما في وسعهم حاليا للعثور على الأشخاص الخمسة الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت الصين فيضانات غزيرة تسببت في مقتل عشرات الأشخاص.