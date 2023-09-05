السيطرة على حريق فى حظيرتين للماشية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بحظيرتين للماشية بكفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.