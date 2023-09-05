اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى حظيرتين للماشية بالمنوفية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:33 م
السيطرة على حريق فى حظيرتين للماشية بالمنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بحظيرتين للماشية بكفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من من السيطرة على حريق هائل بحظرتين للماشية بكفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز بركة السبع

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