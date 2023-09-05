السيطرة على حريق فى حظيرتين للماشية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بحظيرتين للماشية بكفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من من السيطرة على حريق هائل بحظرتين للماشية بكفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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