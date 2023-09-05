اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمخزن كراتين فى القنطرة غرب دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:48 ص
السيطرة على حريق بمخزن كراتين فى القنطرة غرب دون خسائر بشرية جانب من الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الإسماعيلية على حريق نشب فى مخزن كراتين بشارع مصر بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى مخزن كراتين بشارع مصر دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع والاسعاف إلى مكان الحريق. 
ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 
 

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