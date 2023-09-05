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السجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:32 م
السجن المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.ج .ح" عامل و"م.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 52 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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