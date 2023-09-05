السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 21 قطعة من الحشيش وزنت 61 جرام كانت معدة للبيع، كما تم ضبط بندقية آلية بدون ترخيص بحوزته.

بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.