السجن المؤبد لـ4 أشخاص لخطفهم طفلا خلال انتظاره حافلة المدرسة بمنشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 4 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بخطف طفل خلال انتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة منشأة القناطر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، للمتهمين "ر. م"، و"ج . ف"، و"م . م"، و"ف. ص"، أنهم في يوم 26 فبراير عام 2019، خطفوا بالإكراه الطفل المجني عليه "ب. م"، بأن قاموا بحمله عنوة عنه وإدخاله سيارة يستقلونها، وباعدوا بينه وبين ذويه، وتواصلوا مع والده طالبين منه فدية مالية، مقابل إطلاق سراحه.

وشهد والد الطفل بأنه علم بخطف نجله المجنى عليه حال انتظاره حافلة المدرسة الخاصة بالطريق العام من قبل المتهمين، بأن قاموا بحمله عنوة وإدخاله السيارة، وعقب ذلك ورد إليه اتصال هاتفي من أحد المتهمين وأبلغه أنه يريد مبلغ مالي نظير إعادة نجله اليه.

وأضاف أن المتهمين اتفقوا معه على عدة أماكن لمقابلته وأخذ المبلغ المالي منه -وهو ما حدث بالفعل- وفوجئ بذات اليوم بعودة نجله عن طريق أحد الأشخاص بعد تسليم المبلغ المالي لهم.