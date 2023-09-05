الرئيس الكينى يقترح فرض ضريبة على الكربون فى الدول الأفريقية

وفي حديثه خلال قمة افريقيا للمناخ في نيروبي، قال روتو إن ضريبة الكربون هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للدول جمع موارد كافية، بحسب صحيفة ذا ستار الكينية.

وأضاف: "لإطلاق العنان للموارد التي نحتاجها لدفع هذا الاستثمار الجديد والفرص المالية، وخاصة بالنسبة للطاقة الخضراء، نعتقد أن الوقت قد حان للتحدث بشأن ضريبة الكربون".

ومن خلال ضريبة الكربون، أكد الرئيس الكيني أن الدول الأفريقية يمكن أن تستخدمها لتمويل التنمية.

كما أشار روتو إلى أنه يمكن استخدام ضريبة الكربون "لفتح الموارد التي نحتاجها لنكون قادرين على توفير فرص مالية جديدة، وخاصة للطاقة الخضراء".

يشار إلى أن ضريبة الكربون هي نوع من العقوبات التي يجب على الشركات دفعها مقابل الانبعاثات المفرطة للغازات الدفيئة، وعادة ما يتم فرض الضريبة على كل طن من انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة. وقد فرضت هذه الضريبة في 35 دولة حتى الآن.