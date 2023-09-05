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الرئيس السيسي يشهد جلسة التحديات والفرص بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:04 م
الرئيس السيسي يشهد جلسة التحديات والفرص بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة الحوارية "التحديات والفرص" ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، حيث ينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 
ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.
 
من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.
ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

 

 

 


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