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الرئيس السيسي لوزير المالية: أي رقم بتدفعه لتنظيم الأسرة يعود بالنفع على الدولة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:23 م
الرئيس السيسي لوزير المالية: أي رقم بتدفعه لتنظيم الأسرة يعود بالنفع على الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهمية المساهمة في مشروع تنظيم الأسرة قائلا: "الدكتور معيط.. كل جنيه ينفق يوفر أرقاما كبيرة.. لما نقول ساهم مساهمة حقيقية برقم معتبر في موضوع تنظيم الأسرة يعود عليك أنت برضه.. ويعود على المالية العامة للدولة.. يمكن مش في المدى القريب.. على المدى المتوسط والمدى البعيد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية.

 

 

 


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