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الرئيس السيسى يمازح معيط بعد طلب ضم تنظيم الأسرة للتأمين الصحى: "أنت هتدفع"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:57 م
الرئيس السيسى يمازح معيط بعد طلب ضم تنظيم الأسرة للتأمين الصحى: "أنت هتدفع" الرئيس السيسى خلال الفعالية
كتب سمير حسنى

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طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إضافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.

رد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية قائلا: لو يسمحلى فخامة الرئيس.. فمازحه الرئيس السيسي قائلا: "لا.. مفيش انت هتدفع".

وقال معيط، إن الهدف من تصميم منظومة التأمين الشامل هو استبدال كل النظم القائمة حاليا بحيث يكون لدينا نظام صحي موحد للدولة، وتغطية الأسرة المصرية وليس الفرد، من خلال بناء احتياطيات ضخمة وقوية لعدم التعثر لضمان الاستدامة المالية فهناك علاقة طردية بين الزيادة السكانية والقدرة على الاستمرار.

أشار إلى أن الأساس في أى منظومة صحية هو قدرتها على الاستدامة وقدرة النظام على الوفاء بالتزاماته، مبينا أن كتيرا من دول أوروبا تتعرض لتغير في الهيكل الديموغرافي والخطر المالي هو زيادة عدد السكان فوق الستين وبالتالي زيادة الضغط على الملاءة المالية والهيكل المالي الذى يمول نظام التأمين الصحي.

 


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