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الرئيس السيسى: مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمى للسكان سنويا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:13 ص
الرئيس السيسى: مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمى للسكان سنويا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية على أتم استعداد لتنظيم المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، بشكل سنوي، لأنه منصة كبيرة ومهمة جدا يطرح فيها قضية الزيادة السكانية، مبينا: "المؤتمر منصة نطرح فيها هذه القضية الكبيرة جدا وهي مشكلة السكان".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، أن هناك دول كثيرة بالعالم تعاني من المشكلة السكانية، موضحا: "بنظرة شاملة.. موارد العالم هل هتبقى كافة أو هل تلبي هذا الحجم من السكان؟ وما يحدث في مصر يمكن أن يكون بشكل آخر يحدث في العالم، هناك دول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكاني وفيه دول كتير لم تستطع ذلك".

وأكمل الرئيس السيسي: "نحن على سبيل المثال في القارة الأفريقية، نتحدث عن أننا في خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار ونص مليار شخص، أو مليار و600 مليون، والمواد الموجودة في أفريقيا ضخمة جدا ولكن لا تستطيع".


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