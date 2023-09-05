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الرئيس السيسى: قضية السكان أخطر القضايا.. وحروب الإرهاب كلفت الدولة الكثير

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:36 ص
الرئيس السيسى: قضية السكان أخطر القضايا.. وحروب الإرهاب كلفت الدولة الكثير الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما لفت نظره في الفيلم التسجيلى الذى عرض بمؤتمر السكان هو تصريح إحدى السيدات والتي قالت خلاله:" لما يبقا عندك مطالب لأسرة وانت غير قادر على تلبية هذه المطالب"، معلقا بالقول: "رغم بساطة الكلمة لكنها عكست إحساس وهو أصعب حاجة بتمر عليا.. إن أبقا عارف إن المطلوب حجمه قد إيه؟ والمتاح أقل بكتير من المطلوب، وبالتالي سينعكس على الجودة في كل شيء".

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية: "عاوز تعمل تعليم كويس قوي في ظل هذا الحجم الكبير من السكان والموارد القليلة؟ .. هتكلم عن الخمسينات كانت الفجوة 10% وبالتالي كانت الفجوة مش كبيرة.. تصوروا ان الفجوة دي ليها تراكمات خلال 70 سنة وتأثير هذه السنوات ونتائجه على جودة المنتج التعليمي والصحى اللى احنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا".

وأكد الرئيس السيسسي، أن قضية السكان في مصر والدول المماثلة من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول.. واحنا في مصر بنتكلم في 6 حروب أو 7 حروب.. 56.. واليمن.. و67.. و 73.. وحروب الإرهاب اللى كان أخرها حرب استمرت 10 سنوات.. وتكلفتها وأعبائها على الدولة كبيرة جدا".


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