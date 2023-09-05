الرئيس السيسى: الدولة طورت بنية أساسية لمجابهة النمو السكانى

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية طورت بنية أساسية متطورة لمجابهة النمو السكانى، متابعا: "اشتغلنا في كل المجالات لو اتكلمنا على أي قطاع.. التعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء.. أى قطاع من القطاعات.. بذلنا جهدا ضخما لا يتناسب أبدا من قدرتنا.. أكثر من قدراتنا.. محاولة مننا للتطوير والبناء.. بنتكلم عن شق آخر بعيدا عن منظور النمو السكانى.. كان السؤال نعمل إيه؟.. طب إزاى نعمل إيه؟.. واشتغلنا واتحركنا عليه في كل المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمى الأول للصحة والسكان والتنمية.