الرئيس السيسى: الاستقرار والأمن أحد عناصر معالجة النمو السكانى

كتب سمير حسنى

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الاستقرار والأمن كجزء مهم وأصيل في تنمية الدولة، قائلا: ننظر إليه كأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني، مضيفا: "لم ننجح في الستين سنة اللى فاتت في الموضوع.. طيب هل مكنش فيه إرادة سياسية ووعي من القائمين على الدولة بأن النمو السكاني مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية واستقرارها؟.. أتصور إنه كان واضح ومعروف.. هل كانت المحافظة على الهدف قوية وراسخة ومستقرة علشان المستهدف يتحقق؟..أتصور إنه كان واضح ومعروف.. وهل كانت المحافظة على الهدف وأليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة لتحقيق المستهدف؟".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية: إنت بتتكلم فى 400 ألف مولود سنويا.. انت مش عاوز تخفض إلى 1.5 لا .. انت عاوز تعوض العجز اللى نتج عن 70 سنة اللى فاتت وبعد كده تبتدي تسمح بالنمو".