اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس الروسي: يجب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:00 ص
الرئيس الروسي: يجب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها الرئيس الروسي ونظيره السوري
وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجوب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده بعيداً عن أي إملاءات خارجية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في سوتشي الإثنين: "ناقشنا التسوية السياسة في سوريا وتعاونا في إطار صيغة أستانا التي تعتبر الأكثر فاعلية، وأؤكد أن النهج الأساسي لتسوية الأزمة هو الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده من دون أي إملاءات خارجية".

 

 

 

 


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