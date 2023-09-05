اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:49 م
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الداخلية تضبط المتهم بقتل مزارع فى البحيرة بسبب دراجة نارية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:48 م
الداخلية تضبط المتهم بقتل مزارع فى البحيرة بسبب دراجة نارية اسعاف _ ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصاب ومتوفـى، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفـى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن") ، طرف ثانى (سائق ومزارع ) ، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين قيام أحدهما بشراء دراجة نارية من الطرف الأول وعدم سداد كامل ثمنها فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المذكور عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما أرشد الثانى عن السلاح المستخدم (بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار).
 
 

وزارة الداخلية

امن البحيرة

اخبار الحوادث

خرطوش



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