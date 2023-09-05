التمثيل التجارى: نسعى لحل مشاكل المستثمرين والمصدرين والدخول لأسواق جديدة

كتب إسلام سعيد

كشف يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن مكاتب التمثيل تعمل على خطة واضحة للسوق الأفريقي وهناك لجان متخصصة في جهاز التمثيل التجاري، ونسعي لحل مشاكل المستثمرين والمصدرين والدخول إلي أسواق جديدة وكذلك العمل على إدخال منتجات مصرية جديدة للأسواق القائمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المنتجات المصرية تحتاج ترويج كبير سواء من مجتمع الأعمال أو الإعلام، مشيرا إلى أن هناك إيجابيات كبيرة في قطاع الصناعات والصادرات المصرية ويجب أن نركز على هذه الإيجابية.

وتابع "الواثق بالله"، أن المهام الرئيسية للمكاتب حكومى وغير حكومى، ومساندة رجال الأعمال، أما المهام الرئيسية فهى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، أو الدخول بمنتجات جديدة لأسواق قائمة بالفعل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للمشروعات القومية المصرية، والترويج للمناطق الاقتصادية.