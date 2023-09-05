البرلمان الأوكرانى يصوت بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن 327 نائبا صوتوا لصالح إقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع مقابل 4 أصوات معارضة.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على ترشيح وزير الدفاع الجديد غدا الأربعاء .

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرر أمس الأول الأحد إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلا منه.

ميدانيا.. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني يواصل عملياته الهجومية في اتجاهي باخموت وميليتوبول.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "حققت قواتنا نجاحًا تجاه روبوتاين ونوفوبروكوبيفكا، حيث تحصنت في المواقع المستعادة من خلال مدفعيتنا التي ألحقت أضرارًا بالنيران على أهداف العدو المحددة وشاركت في قتال مضاد"- في إشارة إلى قوات الجيش الروسي.

وأضافت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه جنوب مدينة باخموت؛ حيث يتكبد العدو خسائر كبيرة في القوى البشرية والأسلحة والمعدات ومناورة قواته ونشر الاحتياطيات.

وتابعت أنه في الوقت نفسه، تصد قوات الدفاع الأوكرانية تقدم القوات الروسية في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا؛ حيث قام الروس بجهود هجومية فاشلة في منطقة مارينكا. أما على محوري ليمان وباخموت، قام جيش روسيا بمهام هجومية غير مثمرة بالقرب من نوفويهوريفكا، وبيلوهوريفكا وشمال كليششيفكا. ويستمر القتال العنيف في المنطقة.