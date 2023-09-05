البدء فى إزالة العقار المنهار بمدينة أجا بالدقهلية

بدأت الجهات التنفيذية، ورئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية ، أعمال إزالة العقار المنهار جزئيا بالمدينة اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على توجيهات الإدارة الهندسية بضرورة إزالته حتى سطح الأرض.

وتم استدعاء المعدات التابعة لرئاسة المركز، والبدء في أعمال الإزالة في حضور رئيس المركز، ومأمور مركزشرطة أجا، ومسئولي الإدارة الهندسية وشركات المرافق التي قامت بفصل الموافق عن العقار تماما مع بداية إنهيار جزء منه.

وشهدت مدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، انهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان خلف موقف السيارات بالمدينة، صباح اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ولم يسفر الإنهيار عن وقوع ضحايا أو إصابات، لخلو المنزل من السكان وقت إنهيارة، حيث إنهارت أجزاء من العقار المكون من 4 طوابق أرضي و3 علوي، حيث انهارت غرفة وشرفة الطابق الأول علوي على الأرضي.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانهيار عقار جزئيا في خلف منطقة موقف السيارات.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتسبب الانهيار في حدوث تصدعات وتشققات في جدران باقي العقار، دون أن يؤثر على العقارات المجاور له، وأوصت الإدارة الهندسية بضرورة إزالته حتى سطح الأرض.

وبدأت الأجهزة التنفيذية أعمال إزالة العقار، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.